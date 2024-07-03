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Аскар_Техник
Xiaomi 14T и 14T Pro прошли сертификацию NBTC
Xiaomi 14T и 14T Pro получили одобрение NBTC Таиланда, что указывает на возможный августовский/сентябрьский релиз. 14T Pro - модификация Redmi K70 Ultra с 50МП основной и 32МП фронтальной камерами, OLED-панелью 1,5K@144 Гц, чипсетом Dimensity 9300+, аккумулятором 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, до 16ГБ ОЗУ LPDDR5x и до 1ТБ хранилища UFS 4.0, металлической рамкой и защитой IP68.

По данным ресурса Gizmochina на прошлой неделе Xiaomi 14T с номером модели 2407FPN8EG был одобрен властями NBTC Таиланда. Теперь та же сертификационная платформа одобрила Xiaomi 14T Pro. 

источник изображения: gizmochinaК слову сказать, Xiaomi 13T получил одобрение от руководства NBTC в конце июля прошлого года, а  Xiaomi 13T Pro — в начале августа. Оба устройства были представлены на мировом рынке в конце сентября. Одобрение NBTC Xiaomi 14T и 14T Pro получили почти на месяц раньше, чем их предшественники. Это говорит о том, что серия 14T, вероятно, будет запущена к концу августа или к началу сентября. Xiaomi 14T Pro является модифицированной версией Redmi K70 Ultra, который, будет запущен в конце этого месяца в Китае. Предполагается, что 14T Pro будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели и 32-мегапиксельной камерой спереди.

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OLED-панель 14T Pro может предложить разрешение 1,5K с частотой обновления 144 Гц. В смартфоне установлен чипсет  Dimensity 9300+, а питает смартфон аккумулятор емкостью 5 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Как и его предшественник, 14T Pro может предложить до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Кроме того, ожидается, что он будет иметь металлическую рамку и защиту от воды и пыли IP68.

#xiaomi 14t pro
Источник: gizmochina.com
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