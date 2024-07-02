Компания Realme подтвердила дату выхода Realme GT 6 на китайский рынок, пишет gizmochina. Смартфон, оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и дебютирует 9 июля. Устройство ориентировано на производительность в играх, его конкурентами будет OnePlus Ace 3 Pro и будущие телефоны, такие как iQOO Neo 9S Pro+ и Redmi K70 Ultra.
Realme GT 6 оснащен OLED-панелью BOE S1 с разрешением 1,5K с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. В плоский экран будет интегрирован датчик отпечатков пальцев. Он будет работать на Realme UI 5.0 на базе Android 14.
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Вышеприведенный тизер, выпущенный брендом, показывает модуль камеры Realme GT 6. Основная камера телефона имеет 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельную макрокамеру и кольцевую светодиодную вспышку. Для селфи GT 6, скорее всего, будет использовать 16-мегапиксельную камеру на передней панели.
В смартфоне Realme GT 6 стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ накопителем. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5 800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Ожидается, что самый продвинутый вариант устройства будет предлагать 24 ГБ оперативной памяти. К слову сказать, GT 6 будет иметь металлическую раму и стеклянную заднюю панель. В то время как компания уже показала дизайн передней части телефона, она еще не полностью раскрыла дизайн задней панели.