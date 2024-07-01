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Аскар_Техник
Realme выпустила в Индии бюджетный смартфон Realme C63
Realme C63 имеет 6,74-дюймовый экран, с однокристальной системой UNISOC T612, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки 45 Вт. Работает на Realme UI на базе Android 14. Цена - 8 999 индийских рупий (около $108). Продажи начнутся 3 июля 2024 года.

источник изображения: gizmochinaКомпания Realme представила в Индии  бюджетный смартфон Realme C63, пишет gizmochina. Смартфон был официально запущен в Индонезии еще в мае 2024 года, а теперь модель вышла на индийском рынке.  

Realme C63 имеет 6,74-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 450 нит. Смартфон использует однокристальную системную UNISOC T612, которая работает в паре с 4 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Эта модель также поддерживает слот для карт microSD, который позволяет расширить объем памяти до 2 ТБ. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Realme C63 работает н Realme UI на базе ОС Android 14 из коробки. На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера вместе с датчиком глубины на задней панели, а на передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Другие примечательные особенности включают поддержку двух SIM-карт, 3,5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. 

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Realme C63 имеет два цветовых варианта, а именно Jade Green и Leather Blue. Устройство поставляется в одном варианте 4 ГБ + 128 ГБ, который стоит 8 999 индийских рупий, что примерно $108. Первая продажа этого устройства стартует 3 июля 2024 года. 

#realme c63
Источник: gizmochina.com
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