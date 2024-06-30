Устройство MatePad MRO-W00 от Huawei прошло сертификацию 3C, подтвердившую поддержку быстрой зарядки 100 Вт. Возможно, это новый планшет Huawei MatePad Tab SE с процессором Snapdragon 685, аккумулятором 7700 мАч и экраном 1920×1200@120 Гц на HarmonyOS 4.2.0.

источник изображения: gizmochinaЗагадочное устройство MatePad MRO-W00 от компании Huawei появилось на сертификации 3C, пишет gizmochina. Эта сертификация подтверждает, что устройство получит быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Это последовало сразу за одобрением радиосвязи MRO-W00 две недели назад, которое показало поддержку спутниковых SMS Beidou – функции. Теперь листинг 3C подтверждает поддержку здоровенного быстрого зарядного устройства мощностью 100 Вт. Вероятнее всего, этим устройством является еще не анонсированный планшет Huawei MatePad Tab SE.

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источник изображения: gizmochinaКак ожидается, планшет Huawei MatePad Tab SE будет оснащен процессором Snapdragon 685, аккумулятором емкостью 7700 мАч и экраном с разрешением 1920×1200 с частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на HarmonyOS 4.2.0. Основываясь на этой информации, можно предположить, что MRO-W00 — это MatePad SE. В то время как остальные технические характеристики MatePad MRO-W00 все еще держатся в секрете, сертификация 3C в сочетании с предыдущими сертификациями предполагается, что запуск уже не за горами. Будь то MatePad SE или что-то совершенно новое, мы, вероятно, узнаем больше в ближайшие недели.