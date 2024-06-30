Сертификация FCC показала, что оба смартфона поддерживают 4G-соединения и лишены 5G. Вероятнее всего, Meizu Note 21 и Note 21 Pro будут продаваться в нескольких регионах на мировом рынке.

источник изображения: gizmochinaMeizu представит два бюджетных смартфона Note 21 и Note 21 Pro, которые скоро поступят в продажу, сообщает gizmochina. Сертификация FCC показала, что оба смартфона поддерживают 4G-соединения и не имеют 5G.

Вероятнее всего, Meizu Note 21 и Note 21 Pro будут продаваться в нескольких регионах на мировом рынке. К сожалению, пока нет информации, в каких странах будут продаваться эти смартфоны.

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источник изображения: gizmochinaMeizu Note 21 будет иметь три задних камеры. Также он будет выпущен с операционной системой Android 14 из коробки. Он имеет длину 167,8 мм, ширину 77,4 мм и толщину 9,1 мм. У смартфона отсутствует поддержка Wi-Fi 6. Устройство вряд ли будет продаваться в Европе, потому что он не поддерживает диапазон LTE FDD B20. Емкость аккумулятора смартфона составит 6 000 мАч.

Meizu Note 21 Pro имеет две камеры сзади и светодиодную вспышку. Его габариты: длина - 168,5 мм, ширина - 76,6 мм, толщина - 8,35 мм. Оба смартфона снабжены NFC. К слову сказать, в Meizu Note 21 Pro установлен аккумулятор емкостью 4 950mAh. Meizu может анонсировать серию Note 21 в ближайшее время.