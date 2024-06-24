Низкопрофильная видеокарта Radeon RX 6400 от AMD предназначена для кодирования видео, но ограничена в игровых возможностях. Она имеет 768 потоковых процессоров, 64-битную шину памяти и поддерживает PCIe 4.0 x4. ASRock выпустила версию RX 6400 Low Profile с эталонными характеристиками, двумя разъемами для дисплея и поддержкой технологий энергосбережения. Цена неизвестна.

Низкопрофильные дискретные видеокарты используются в системах, которым требуется возможность кодирования видео, но они имеют ограниченные возможности в играх. Radeon RX 6400, в частности, не является мощной видеокартой.

источник изображения: videocardzRХ 6400 предлагает 768 потоковых процессоров, что меньше в сравнении с 1024 ядрами на полном кристалле. Эта карта имеет 64-битную шину памяти с 4 ГБ памяти GDDR6 и поддерживает только интерфейс PCIe 4.0 x4, это очень сильно ограничивает ее возможности. Также по умолчанию видеокарта имеет только два разъема для дисплея, потому что этот графический процессор был разработан в первую очередь для ноутбуков.

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источник изображения: videocardzКомпания ASRock представила новую версию под названием RX 6400 Low Profile (RX6400 LP 4G), которая поставляется с эталонными характеристиками AMD 2039/2321 МГц для игровых и разгонных частот, сообщает videocardz. Эта карта оснащена DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1 и не требует никаких внешних разъемов питания. Единственное преимущество этой видеокарты заключается в ее размере 150 мм х 68,9. Также видеокарта поддерживает технологию, благодаря которой кулер на видеокарте не будет использоваться, если видеокарта не работает. Видеокарта еще не внесена в список ни одного магазина, поэтому ее цена неизвестна.