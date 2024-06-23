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Аскар_Техник
ASUS представила серию видеокарт DUAL EVO White
Видеокарты отличаются тактовой частотой (до 2550 МГц в режиме разгона) и имеют систему охлаждения с двумя вентиляторами. Они также обладают нестандартным расположением разъемов для дисплея. Версия RTX 4070 SUPER использует новое 16-контактное соединение.


Компания ASUS представила новую серию видеокарт DUAL EVO White,  пишет videocardz. Эти видеокарты основаны на RTX 4070 и RTX 4070 SUPER, последняя является немного более медленной моделью с 5888 ядрами CUDA вместо 7168 в версии SUPER.  источник изображения: videocardzКомпания ASUS выпустила четыре видеокарты серии DUAL EVO White, по две для каждого SKU GeForce. Главное их отличие заключается в максимальной тактовой частотой до 2550 МГц в режиме разгона или 2505 МГц в SKU без разгона.

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Стоит отметить, что «режим разгона» относится к программному разгону GPU Tweak III, а не к тактовой частоте «из коробки», которая указана как «режим по умолчанию».  

 источник изображения: videocardzВсе четыре видеокарты имеют одинаковую систему охлаждения с двумя вентиляторами и 2,5 слотами. Размер видеокарт составляет 227х123х50 мм, что делает их одними из самых маленьких вариантов в линейке ASUS RTX 40.

К слову сказать, все четыре модели предлагают нестандартное расположение разъемов для дисплея, включая два разъема НОМІ 2.1a и три разъема DisplayPort 1.4a, хотя одновременно можно использовать только четыре разъема.


источник изображения: videocardzRTХ 4070 без приставки SUPER оснащена стандартным 8-контактным разъемом питания, в то время как обновленная версия использует более новое 16-контактное соединение. Видеокарта имеет три варианта дизайна: DUAL EVO WHITE с полностью белым дизайном, DUAL с черным дизайном и DUAL WHITE в черно-белых цветах.

ASUS пока не объявила о ценах и доступности своей серии EVO White.

#asus
Источник: videocardz.com
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ASUS представила новую видеокарту RTX 4070 Ti SUPER OG TUF
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