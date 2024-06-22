Утекли рендеры Galaxy Tab S10 Ultra, подтверждающие большой размер экрана 14.6 дюймов. Это первое флагманское устройство Samsung на процессоре MediaTek Dimensity 9300. Размеры схожи с Galaxy Tab S9 Ultra. Серия Galaxy Tab S10 ожидается вместе с Galaxy S25.

В сеть утекли рендеры флагманского планшета Galaxy Tab S10 Ultra в высоком разрешении, сообщает gizmochina. Несмотря на то, что утечек о планшетах пока не так много, внешний вид этих рендеров довольно хороший. Рендеры позволяют нам узнать больше о новом Galaxy Tab S10 Ultra. Планшет впечатляет большим размером экрана.

источник изображения: Gizmochina Также в свет утекли просочившиеся номера моделей и то, что Galaxy Tab S10+ будет работать на MediaTek Dimensity 9300Galaxy. Размер экрана составит 14.6 дюйма.

реклама

источник изображения: Gizmochina Это первый раз, когда флагманское устройство Samsung будет работать на процессоре MediaTek. Это не только свидетельствует о выдающемся успехе MediaTek в серии Dimensity, но и говорит о том, что в будущем будет больше флагманских устройств с процессорами MediaTek. Процессор Galaxy Tab S10 Ultra пока неизвестен, но ходят слухи, что Samsung до сих пор не определилась с тем, какой процессор будет использовать в устройстве. Сходство с предыдущим поколением Galaxy Tab S9 Ultra очень заметно. По размерам оба устройства в основном похожи. При габаритах 326.4 x 208.6 x 5.45мм Galaxy Tab S10 Ultra мало чем отличается от Tab S9 Ultra, который тоньше на 0.05мм. Ожидается, что серия Galaxy Tab S10 будет представлена вместе с серией смартфонов Galaxy S25.