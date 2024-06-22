ASUS выпускает новую версию RTX 4070 TI SUPER TUF под названием "OG TUF", с кулером старого дизайна и тактовыми частотами, как у других моделей TUF. Отличить новый дизайн можно по старому шрифту на логотипе GEFORCE RTX.





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Компания ASUS представила новую версию RTX 4070 TI SUPER TUF под названием «OG TUF», пишет videocardz. Видеокарты из этой линейки оснащены кулером более старой конструкции, который мы знаем по серии RTX 30. К слову сказать, это не первый раз, когда ASUS возвращает этот дизайн кулера для своих новых видеокарт.





Компания уже выпустила несколько моделей RTX 4070 TI SUPER TUF, некоторые из которых являются уникальными, например, серия BTF с разъемом питания GC-HPWR (на основе PCІe). Новая модель OG ОС имеет те же тактовые частоты, что и модели TUF, TUF White и TUF BTF ОС, с ускорением на 2670 МГц в режиме разгона и 2640 МГц в режиме по умолчанию. Размеры новой модели составляют 325,9 х 140,2 х 62,8 мм, толщина - 3,2 слота.

Для того, чтобы отличить старый дизайн от нового, необходимо посмотреть на логотип. На боковой, и на задней панели выполнен старый шрифт GEFORCE RTX, который был обновлен для серии RTX 40.