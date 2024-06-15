Компания XFX выпустила новую серию видеокарт, включающую три модели: RX 7800 XT 16GB White/Black и RX 7900 XTX 24GB. Они отличаются новой конструкцией охлаждения и вентиляторами MagAir.





Компания XFX подтвердила выпуск новой серии с вентиляторами MagAir, которая уже поступила в продажу, пишет videocardz. Видеокарты для китайского рынка уже запущены в США. Теперь подтверждено, что XFX выпустит целых три новых модели:

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• XFX QICKSILVER MagAir Radeon RX 7800 XT 16 ГБ белого цвета (RX-78TMAIRW9): 549,99 долларов США.

• XFX QICKSILVER MagAir Radeon RX 7800 XT 16GB Black (RX-78TMAIRF9): 549,99 долларов США.

• ХFX MERCURY MagAir Radeon RX 7900 ХТХ 24 ГБ (RX-79XMAIRB9): 999,99 долларов США.

источник изображения: videocardzТакже присутствуют небольшие изменения в линейке по сравнению с китайским запуском. В линейке отсутствует Radeon RX 7900 GRE, но зато имеется черная версия RX 7800 ХТ. Модель на базе Navi 32 стоит на 50 долларов выше рекомендованной розничной цены AMD, что вряд ли оправдано на данный момент, учитывая, что 7800 ХТ можно приобрести гораздо дешевле.

Модель RX 7900 ХТХ доступна по цене 999 долларов, что по-прежнему является официальной рекомендованной розничной ценой AMD, но также на 100 долларов выше, чем самые дешевые пользовательские модели в этом классе.

источник изображения: videocardzУ видеокарт совершенно новая конструкция охлаждения, которая включает в себя термопрокладки Honeywell PTM 7950. Этот новый тип термопрокладок обладает более высокой теплопроводностью. Теплорассеиватель под вентиляторами имеет 216 ультратонких матричных ребер с высокой и низкой структурой для улучшения воздушного потока. Сам радиатор крепится к испарительной камере. Наконец, задняя пластина изготовлена из алюминиевого литья под давлением.

Дата запуска запланирована на 18 июня, поэтому ожидается, что все модели MagAir будут доступны в этот день.