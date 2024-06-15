Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
XFX подтвердила выпуск новой серии видеокарт с вентиляторами MagAir 18 июня
Компания XFX выпустила новую серию видеокарт, включающую три модели: RX 7800 XT 16GB White/Black и RX 7900 XTX 24GB. Они отличаются новой конструкцией охлаждения и вентиляторами MagAir.


Компания XFX подтвердила выпуск новой серии с вентиляторами MagAir, которая уже поступила в продажу, пишет videocardz. Видеокарты для китайского рынка уже запущены в США. Теперь подтверждено, что XFX выпустит целых три новых модели:

реклама

• XFX QICKSILVER MagAir Radeon RX 7800 XT 16 ГБ белого цвета (RX-78TMAIRW9): 549,99 долларов США.

• XFX QICKSILVER MagAir Radeon RX 7800 XT 16GB Black (RX-78TMAIRF9): 549,99 долларов США.

• ХFX MERCURY MagAir Radeon RX 7900 ХТХ 24 ГБ (RX-79XMAIRB9): 999,99 долларов США.

 источник изображения: videocardzТакже присутствуют небольшие изменения в линейке по сравнению с китайским запуском. В линейке отсутствует Radeon RX 7900 GRE, но зато имеется черная версия RX 7800 ХТ. Модель на базе Navi 32 стоит на 50 долларов выше рекомендованной розничной цены AMD, что вряд ли оправдано на данный момент, учитывая, что 7800 ХТ можно приобрести гораздо дешевле.

Модель RX 7900 ХТХ доступна по цене 999 долларов, что по-прежнему является официальной рекомендованной розничной ценой AMD, но также на 100 долларов выше, чем самые дешевые пользовательские модели в этом классе. 

источник изображения: videocardzУ видеокарт совершенно новая конструкция охлаждения, которая включает в себя термопрокладки Honeywell PTM 7950. Этот новый тип термопрокладок обладает более высокой теплопроводностью. Теплорассеиватель под вентиляторами имеет 216 ультратонких матричных ребер с высокой и низкой структурой для улучшения воздушного потока. Сам радиатор крепится к испарительной камере. Наконец, задняя пластина изготовлена из алюминиевого литья под давлением.

Дата запуска запланирована на 18 июня, поэтому ожидается, что все модели MagAir будут доступны в этот день. 

#amd #radeon #xfx
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Предварительные цены настольных процессоров AMD Ryzen 9000 на $50-100 меньше стоимости Ryzen 7000
Встроенные видеокарты Radeon 800M в тестах по производительности приближаются к настольным RTX 2050
XFX выпускает за рубежом видеокарты Radeon RX 7000 с вентиляторами на магнитах MagAir
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
2
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
3
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Анонсированы смарт-часы Samsung Galaxy Watch FE за $200
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Сразу пять стран вели DDoS-атаку на сеть МТС
1
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
2
Новая Lada Niva Travel будет выполнена в "рестайлинговом стиле" и получит переднюю часть от e-Niva
1
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
219
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
11
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
15
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
3
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
48
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
28

Сейчас обсуждают

salexa
19:28
Первое предложение было Крым наш, ЛДНР в составе Украины как республики - отклонили. Ок, ну давайте Крым наш, ЛДНР - независимые. Не согласны? Тогда и Крым наш и ЛДНР наши. Опять не походит? Ну тогда ...
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
si-cat
19:26
Ну и не он один. Косоглазые вообще доят нас с размахом, особо и не стесняясь и радостно приговаривая "Русска с китайска - дружба навек" 🤣
Geely Atlas в Белоруссии дешевле, чем в России
beltar
19:23
Кому этот красный кипятильник нужен.
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
swr5
19:20
я конечно с вами солидарен (у самого 7900XTX Nitro+), но откровенно говоря не надо так уж тут заливать.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Fetaminaza
19:17
ПИДОРАМ СМЕРТЬ
ВС РФ уничтожили пусковую установку M270 MRLS с оперативно-тактическими ракетами ATACMS
Alex Z
19:17
а нах они нужны без магазина, да и с магазином нах не нужны когда есть ПК и зеленый магазин
PlayStation и Xbox, подвиньтесь: Минпромторг начал поиск разработчика российской игровой консоли
Матвей Кустов
19:07
Потому что монитор 144гц
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Матвей Кустов
19:06
Ну, я хочу чтобы тихий был ПК)
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Tarment
19:05
Зачем тогда карту менять?
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
VAKT
19:05
украина - король горы, и она рискнула начать распасы, но и их проигрывает, если уж преферанс вспомнили
Реквием по упущенной возможности: NYT опубликовало полный текст Стамбульских соглашений 2022 года между РФ и Украиной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем