AMD планирует переименовать процессоры Strix Point на основе Zen5 и представить новые модели Ryzen Al с 10-12 ядрами и графикой RDNA 3.5. Новые процессоры обещают превзойти флагман Intel Meteor Lake на 36% по игровой производительности.

Компания AMD хочет переименовать названия процессоров, получивших название «Strix Point» и использующих архитектуру Zen5, пишет videocardz.

В этих гибридных процессорах Strix Point используется архитектура Zen5, графика RDNA 3.5 и новейший ускоритель искусственного интеллекта AMD XDNA2. XDNA2 - самый быстрый процессор с искусственным интеллектом, который обходит по мощности Qualcomm Snapdragon X (45 TOPS) и Intel Lunar Lake (40-45 ТОРЅ), и может похвастаться производительностью 50 триллионов операций в секунду, тем самым опережая серию Ryzen 8000 Hawk Point более чем в 3 раза.

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источник изображения: videocardz На данный момент представлено всего два процессора Ryzen Al:

• AMD Ryzen Al9365: 10 ядер (4 Zen5+ 6 Zen5c), 34 МБ, 5,0 ГГц, AMD Radeon 880M

• AMD Ryzen Al 9 НХ 370: 12 ядер (4x Zen5 +8 Zen5c), 36 МБ, 5,1 ГГц, AMD Radeon 890М

Новая серия процессоров будет иметь до 12 ядер Zen5, и до 16 вычислительных блоков RDNA3.5. Кроме того, AMD представляет новые названия для своих интегрированных графических процессоров, а именно Radeon 880М и 890М. AMD говорит, что ее процессоры превзойдут флагманский процессор Intel Meteor Lake Core Ultra 9 185Н на 36% по игровой производительности. Первые ноутбуки с серией Ryzen Al 300 будут представлены сегодня, а их поступление ожидается в следующем квартале. источник изображения: videocardz