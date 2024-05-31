Китайская компания Colorful анонсировала выпуск новых игровых систем iGame Neptune, iGame Vulcan, iGame Mini и MEOW, оснащенных высокопроизводительными компонентами, включая материнские платы Z790D5 Vulcan и Z790 Neptune, память Vulcan RGB и специальные системы охлаждения. Компания также планирует представить новые материнские платы для процессоров Intel следующего поколения.

Colorful - китайская компания, которая производит компьютерные комплектующие, представила полностью готовые системы для своих серий iGame Neptune и iGame Vulcan, а в скором времени выпустит системы iGame Mini и MEOW. На пресс-релизе Colorful рассказала о компонентах своей системы iGame. У системы в стиле Vulcan будет материнская плата Z790D5 Vulcan и Colorful разработала памятью Vulcan RGB специально для этой системы, работающей со скоростью 7200 МТ/с. Также в системе будет водяное охлаждение и блок питания из серии Vulcan мощностью 1000 Вт.

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источник изображения: Colorful

Также была показана система Neptune, с открытым корпусом и материнской платой Z790 Neptune. В сборку входит специальное жидкостное охлаждение іGame RTX 4090 Neptune AIO.

источник изображения: Colorful Colorful сообщила, что собирается представить новые материнские платы, для Intel Core следующего поколения. Вероятнее всего Intel представит свой чипсет Z890 на выставке Computex 2024, которая пройдет наследующей недели.