Colorful - китайская компания, которая производит компьютерные комплектующие, представила полностью готовые системы для своих серий iGame Neptune и iGame Vulcan, а в скором времени выпустит системы iGame Mini и MEOW. На пресс-релизе Colorful рассказала о компонентах своей системы iGame. У системы в стиле Vulcan будет материнская плата Z790D5 Vulcan и Colorful разработала памятью Vulcan RGB специально для этой системы, работающей со скоростью 7200 МТ/с. Также в системе будет водяное охлаждение и блок питания из серии Vulcan мощностью 1000 Вт.
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Также была показана система Neptune, с открытым корпусом и материнской платой Z790 Neptune. В сборку входит специальное жидкостное охлаждение іGame RTX 4090 Neptune AIO.
Colorful сообщила, что собирается представить новые материнские платы, для Intel Core следующего поколения. Вероятнее всего Intel представит свой чипсет Z890 на выставке Computex 2024, которая пройдет наследующей недели.