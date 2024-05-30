Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Gigabyte и ASUS выпустили новые RX 6750 GRE с 10 ГБ видеопамяти
В прошлом году ASUS и Gigabyte выпустили видеокарту RX 6750 GRE в Китае, которая стала хитом продаж. Новая версия RX 6750 GRE 10GB от этих компаний имеет конструкцию с тремя вентиляторами и отличается частотами разгона и размерами. Продажи начнутся только в Китае, цена пока неизвестна.


В прошлом году в Китае компании ASUS и Gigabyte выпустили видеокарту RX 6750 GRE  в качестве альтернативы RX 7600. Эти видеокарты завоевали огромную популярность и стали хитом продаж в Китае.

реклама

Видеокарта RX 6750 GRE представлена в двух вариантах. Одна поставлялась с 10 ГБ, имела 2304 ядра и потребляла 170 Вт. Вторая выпускалась с 12 ГБ с 2560 ядрами, и потребляла 230 Вт. Это значительная разница, несмотря на то, что обе видеокарты использовали графический процессор Navi 22. 

ASUS и Gigabyte недавно объявили о выпуске новой видеокарты RX 6750 GRE 10GB. Видеокарта будет иметь конструкцию с тремя вентиляторами. А главное их отличие заключается в том, что видеокарта от ASUS поддерживает разгон до 2581 МГц, а модель от Gigabyte до 2450 МГц. Также одно из отличий кроется в размерах, видеокарта от ASUS достигает в длину 26,9 см и занимает 2,5 слота, против 28,2 см и двух слотов у модели от Gigabyte. Видеокарта RX 6750 GRE будет продаваться только в Китае, стоимость на данный момент не известна.  

#asus #gigabyte
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
ASUS и GIGABYTE представили новые варианты Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ
ASUS представила новый монитор ROG Strix XG27UCG с разрешением 4K и частотой 320 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
42
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
79
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
4
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
+
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
+
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
18
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
6
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
11
Финальный вариант PlayStation 5 Pro был готов ещё в прошлом году
+
MediaTek представляет мобильный процессор Dimensity 9400
3
Управляемый снаряд «Краснополь» накрыл очередной M1 Abrams в зоне СВО
+

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
26
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
26
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
19
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
59
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
34
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
10
Обзор сериала Сёгун
1
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:06
И бумажные. Для дурачков, которые ничего умного сказать не могут.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Евгений Беликов
00:05
40 000 - у меня все 3 компа в семье меньше стоють да и запускают эти игрульки - кадров не густо но работает .
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
32Влад32
00:04
Моськи - они такие.
Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
Евгений Николаевич
23:56
И бумажные самолетики
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
glavhyilo
23:54
в с.корее как-то сказали,но мы сперва вырежем всю ю.корею.В с.корее просто люто ненавидят южного соседа.
КНДР отправила на территорию южного соседа сотни воздушных шаров с мусором
Mosga
23:51
Но когда выходил Z80, он был впереди того, что было у интела. Лучше инструкции, легко портировать софт, легче интегрировать в железо, в итоге стал самым популярным 8-битным процессором.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Артур Сатлыков
23:46
7700хт тема для сборки до 100т.р. с процом 5800х3д
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Артур Сатлыков
23:41
Ну и зачем такие маленькие транзисторы нужны? Во-первых слишком высокий процент брака, во-вторых это низкая надёжность, ну ещё и дороговизна. Транзисторы начнет пробивать даже при маленьком напряжении...
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
Eppius
23:40
Ну если так выйдет что нам придется вмазать по сша ядерным то КНДР в стороне не останется и влепит еще и от себя. И Китай на всякий случай полирнет это дело. Так что у янки вообще никаких шансов на...
Ким Чен Ын: КНДР обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства
Eppius
23:35
Пока недостаточно. А нам нужно штамповать Кинжалы и ядерные заряды к ним
Financial Times: У НАТО недостаточно средств ПВО на восточном фланге
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем