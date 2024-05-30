В прошлом году ASUS и Gigabyte выпустили видеокарту RX 6750 GRE в Китае, которая стала хитом продаж. Новая версия RX 6750 GRE 10GB от этих компаний имеет конструкцию с тремя вентиляторами и отличается частотами разгона и размерами. Продажи начнутся только в Китае, цена пока неизвестна.





В прошлом году в Китае компании ASUS и Gigabyte выпустили видеокарту RX 6750 GRE в качестве альтернативы RX 7600. Эти видеокарты завоевали огромную популярность и стали хитом продаж в Китае.

реклама

Видеокарта RX 6750 GRE представлена в двух вариантах. Одна поставлялась с 10 ГБ, имела 2304 ядра и потребляла 170 Вт. Вторая выпускалась с 12 ГБ с 2560 ядрами, и потребляла 230 Вт. Это значительная разница, несмотря на то, что обе видеокарты использовали графический процессор Navi 22.

ASUS и Gigabyte недавно объявили о выпуске новой видеокарты RX 6750 GRE 10GB. Видеокарта будет иметь конструкцию с тремя вентиляторами. А главное их отличие заключается в том, что видеокарта от ASUS поддерживает разгон до 2581 МГц, а модель от Gigabyte до 2450 МГц. Также одно из отличий кроется в размерах, видеокарта от ASUS достигает в длину 26,9 см и занимает 2,5 слота, против 28,2 см и двух слотов у модели от Gigabyte. Видеокарта RX 6750 GRE будет продаваться только в Китае, стоимость на данный момент не известна.