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Аскар_Техник
ASUS представила новый двухрежимный игровой монитор ROG Strix XG27UCG
Компания ASUS представила новый игровой ЖК-монитор с двумя режимами отображения. 27-дюймовый игровой монитор, будет способен работать в разрешении 4K и 160 Гц или 1080p и 320 Гц по запросу.

Компания ASUS анонсировала новый ЖК-монитор с поддержкой двухрежимной технологии. Эта технология была представлена ещё в начале этого года в мониторах ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP и LG UltraGear OLED 32GS95UE.

С помощью этой функции монитор может изменять  разрешение и частоту обновления экрана. Монитор ROG Strix XG27UCG может менять разрешение с 4K до1080p, но по умолчанию стоит 4K. Монитор UltraGear OLED 32GS95UE поддерживают частоту обновления 240 Гц и 480 Гц в моделях дисплеев 4K и 1080p, в то время, как ROG Strix XG27UCG имеет частоту обновления 160 Гц и 320 Гц. Экран монитора имеет Fast IPS панель с диагональю 27-дюймов и временем отклика GtG 1 мс. Плотность пикселя на дюйм (PPI) составляет 164 пикселя. Монитор будет поддерживать подключение DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C.

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К сожалению, компания ASUS до сих пор не озвучила стоимость монитора.

#asus
Источник: notebookcheck.net
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