Теперь мы можем узнать , когда компания Intel проведет презентацию новых процессоров Core Ultra 200.

Innovation - это очень важное мероприятие для компании Intel, которое проводится каждый год. Innovation 2024 представляет собой многодневное мероприятие, ориентированное на разработчиков, менеджеров по технологиям и архитекторов. Корпорация Intel имеет тенденцию анонсировать новое потребительское оборудование во время этого мероприятия. Компания объявила, что Innovation 2024 пройдет с 24 по 25 сентября. Это будет мероприятие в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Тем, кто не сможет присутствовать, следует ожидать прямой трансляции или основного доклада, хотя конкретной информации пока нет. Анонсы инноваций и клиентских продуктов:

• Innovation 2021: Настольный ПК Intel Core 12-го поколения «Alder Lake»

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• Innovation 2022: Настольный ПК Intel Core 13-го поколения «Raptor Lake»

• Innovation 2023 года: Intel Core Ultra 100 «Meteor Lake»

• Innovation 2024: Intel Core Ultra 200 ?

Ожидается, что на мероприятии Intel представит обновленную информацию о продуктах Arrow Lake, Granite Rapids и Gaudi 3. Основное внимание будет уделено потребительским товарам. Intel уже объявила, что Arrow Lake будет запущен в 4 квартале, поэтому ожидается, что весь стек настольных компьютеров будет официально анонсирован на Innovation 2024.

Прошлогоднее мероприятие « Innovation » было очень интересным. Компания также подтвердила дату запуска Хeon 5 Emerald Rapids. Что касается Arrow Lake, Intel подтвердила, что во время Computex будет представлено обновление, предположительно в виде демонстрации платформы Z890 компаниями-производителями материнских плат.