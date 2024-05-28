Новый NUC 14 Perfomance - это просто версия ROG без игровых возможностей.

Премиальный NUC был выпущен в 2,5-литровом корпусе в рамках продолжающихся усилий ASUS по расширению серии Next Unit of Compute после того, как компания переняла бренд у Intel. У компании уже есть три системы на базе серии NUC 14 (Intel Core Ultra 100). В марте АЅUЅ выпустила NUC 14 Pro и Pro+, которые поставляются с процессорами Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185Н соответственно. Эти системы не оснащены дискретными графическими процессорами, но они оснащены мощной графикой Arc (до 8 ядер Хе). Они не предназначены для использования в играх, которые являются прерогативой бренда ROG.

Месяц спустя ASUS выпустила ROG NUC, свой первый высокопроизводительный мини-ПК с новейшим процессором Intel и мобильной графикой NVIDIA. Эта система предлагается с Core Ultra 9 185Н (топовый SKU Meteor Lake) и видеокартой GeForce RTX 4060 или RTX 4070. Эта система очень дорогая, ее цена составляет 2200-2500 долларов, поэтому она не подходит для большинства геймеров.

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Серия ASUS NUC 14:

• NUC 14 Perfomance: Core Ultra 9 185H, Ultra 7 155H, RTX 4060/4070 dGPU

• ROG NUC: Core Ultra 9 185H (TDP до 65 Вт), RTX 4060/4070 dGPU

• NUC 14 Pro+: Core Ultra 9 185H, Ultra 7 155H, Core Ultra 5 125H, Arc iGPU (TDP до 65 Вт)

• NUC 14 Pro: Core Ultra 7 155H, Core Ultra 5 135H, Arc iGPU (TDP до 40 Вт)

Продукт удивляет нас тем же шасси, что и ROG NUC, на самом деле, они даже имеют те же характеристики и варианты подключения. Выглядит он как тот же мини-ПК, но без логотипа ROG. АЅUЅ не подтверждает TDP ни для CPU, ни для GPU, поэтому могут быть некоторые (искусственные) изменения в системных возможностях, но внутреннее устройство должно быть в основном таким же. Единственным отличием, кроме отсутствия логотипа ROG, является опциональный гибридный процессор Core Ultra 7 155H, который недоступен в версии ROG. NUC 14 Performance предназначен для использования в бизнесе и на предприятии, добавляя нотку «изысканности любому рабочему месту».