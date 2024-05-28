Китайская компания предлагает владельцам систем AYANEО 2 или AYANEO Geek, купленных в 2022 году, обновить их до нового процессора Ryzen. Однако, это обновление платное и довольно дорогостоящее.

У китайской компании есть интересная идея для своих клиентов. Те, кто приобрел системы AYANEО 2 или AYANEO Geek еще в 2022 году, теперь могут рассмотреть возможность обновления системы до более нового процессора Ryzen. За это, конечно, приходится платить, что, к сожалению, выглядит не очень обнадеживающе. 8-ядерный Ryzen 76800U основан на архитектуре Zen3+ и оснащен 8 вычислительными блоками RDNA 2. AMD обновила свое предложение APU до комбинации Zen4 и 12CU RDNA3, выпустив Phoenix (7840U) и Hawk Point (8840), оба предлагают почти идентичные характеристики. Теперь у пользователей будет возможность приобрести материнские платы 88400 для этих систем по следующим ценам:

Это действительно высокая цена, которая выглядит не очень привлекательно. На самом деле, те, кто живет в США, могут в конечном итоге найти совершенно новый ASUS ROG Ally или Legion Go всего за 100 долларов дороже. Это обновление поставляется с гарантией сроком на 1 год, но только на материнские платы и не распространяется на любые проблемы, вызванные пользователем во время замены внутренних компонентов. Несмотря на то, что намерения хорошие, и идея определенно является чем-то, что можно исследовать в будущем, можно задаться вопросом, кого AYANEO пытается убедить, учитывая эти высокие цены. Конечно, цена в 699 долларов включает в себя 64 ГБ оперативной памяти, так что это также может рассматриваться как обновление памяти, но больше ничего не обновляется. Пользователи остаются с тем же экраном и используемыми контроллерами на своих устройствах, которым уже 2 года. У тех, кто заинтересован в обновлении, будет всего один месяц, чтобы принять решение. AYANEO будет собирать заказы до 25 июня.