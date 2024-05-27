Графический процессор NVIDIA GB202 "Blackwell" будет использоваться для видеокарты GeForce RTX 5090 с монолитной конструкцией. Возможно, NVIDIA сохранит монолитный дизайн для графических процессоров потребительского сегмента. Ожидается, что RTX 5090 будет очень мощным устройством.

Видеокарта NVIDIA GeFoerce RTX 5090 будет иметь монолитную матрицу GB202 "Blackwell", но в ней могут быть нюансы. На данный момент нам известно, что графический процессор NVIDIA GB202 "Blackwell" будет использоваться для питания флагманской модели GeFoerce RTX 5090. Чип сохранит конструкцию из 128 ядер на SM, что характерно для чипов AD102"Ada". Графический процессор будет использовать монолитную конструкцию.

Из предыдущих отчётов мы знаем, что он будет оснащен вдвое большим количеством процессоров и ядер, чем GB203, который более компактный по сравнению с RTX 5080. Это приведет к огромному различию в производительности между видеокартами. NVIDIA может положить две матрицы в один корпус. Это позволит улучшить взаимодействие между кристаллами, и не придётся создавать узкие места для взаимодействия кристаллов. В последнее время появилось множество сообщений о том, что RTX 5090 получит 512 разрядный интерфейс, и уже есть информация о новом охлаждении для печатной платы. Ожидается, что NVIDIA RTX 5090 появится на прилавках в магазинах через несколько недель после RTX 5080.