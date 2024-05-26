Pironman 5 — это самодельный корпус для Raspberry Pi 5, похожий на ПК. Он имеет два вентилятора RGB, кулер с вентилятором PWM и поддержку платы расширения PiP HAT+, которая позволяет устанавливать NVMe SSD.

Raspberry Pi 5 может справиться со многими играми. Например, с установленным Steam вы можете играть не только в старые 3D игры, но и в современные 2D игры с хорошей частотой кадров. Конечно, Raspberry Pi 5 не похож на игровое устройство. Именно для этого нужен корпус Pironman 5 от SunFounder.

По сути, это самодельный корпус для Raspberry Pi 5, который поставляется с двумя вентиляторами RGB и одним вентилятором PWM для охлаждения. Также корпус позволяет установить твердотельный накопитель NVMe. На передней стороне корпуса расположен OLED-экран, на котором отображается основная информация. Хоть корпус закрывает большую часть Raspberry Pi 5, он позволяет легко получить доступ к 40-контактному разъему GPIO. Что касается задней панели, Pironman 5 имеет два порта USB 2.0, один Ethernet и два порта HDMI. Корпус сделан из алюминия.

реклама

С точки зрения цены, это будет стоить 79,99 долларов за всю установку (без Raspberry Pi 5). Это довольно разумная цена, учитывая тот факт, что покупатель получает плату расширения NMVe PiP в комплекте.