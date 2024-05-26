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Аскар_Техник
Процессоры компании Intel смогут использовать искусственный интеллект от Microsoft
Модель Phi-3 от Microsoft выведет персонализированные вычисления искусственного интеллекта на совершенно новый уровень.

Новая модель компании Microsoft Phi-3 предоставляет больше возможностей. С появлением Phi-3 можно заметить возникновение малых языковых моделей (SLM), которые идеально подходят для устройств с ограниченной вычислительной мощностью. Intel стала одним из первых производителей, внедривших поддержку SLM в свою линейку продуктов, и теперь ускорители ИИ Intel Gaudi, процессоры Xeon, Core Ultra, и графические процессоры Intel Arc оптимизированы для поддержки модели Phi-3.

Генеральный директор Intel по программному обеспечению искусственного интеллекта Паллави Махаджан говорит: "Мы предоставляем клиентам и разработчикам решения на основе искусственного интеллекта, в которых используются новейшие модели и программное обеспечение для ИИ. Наше активное сотрудничество с Microsoft, является ключом к повсеместному внедрению ИИ".

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Дебют моделей искусственного интеллекта Microsoft Phi-3 открывает двери в эру вычислений с искусственным интеллектом, а с производительностью современных процессоров запуск таких моделей не будет проблемой.   

#intel #microsoft
Источник: wccftech.com
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