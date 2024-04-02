По неподтверждённой информации у серии Samsung Galaxy S25 будет Exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4.

В одном из отчетов DigiTimes говорится, что компания Samsung будет использовать ту же стратегию для своей линейки смартфонов Galaxy S25, что и у Galaxy S24. Тем не менее в отчёте не говорится об процентах поставок exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4, а также не упоминается, будет ли флагманская модель следующего года, Galaxy s25 Ultra, поставляться с Snapdragon 8Gen 4 или Exynos 2500. Исторически сложилось так, что Qualcomm Snapdragon превосходит своего конкурента Exynos, как по графической, так и по вычислительной производительности. Так зачем Samsung прибегать к запуску с двумя чипсетами для своего Galaxy s25? Ответ связан с ценой на чипсеты Snapdragon.

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Исполнительный директор Qualcomm намекнул, что Snapdragon 8 Gen4 будет самым дорогим чипсетом компании на сегодняшний день, Samsung становится все труднее поддерживать свою прибыль, придерживаясь исключительно одного чипа. Представив в конечном итоге Exynos 2500, у корейского гиганта появляется возможность получения высокой прибыли без ущерба для обновления оборудования. В будущем будет больше слухов, особенно когда речь заходит об серии Galaxy S25.