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Suno AI - нейросеть, созданная компанией EleutherAI. С её помощью можно создавать музыкальные композиции и произведения в разных стилях и на разных языках. На главной странице доступна библиотека песен других пользователей. На бесплатном тарифе можно создавать до 10 песен в день.
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Особенности и возможности:
- Длительность песни до 2-х минут.
- Создает песни по заданному описанию.
- Генерация вокала по заданному тексту.
- Поддержка множества языков.
За один раз генерируется два варианта песни. Готовые песни можно скачать, а для размещения в социальных сетях нужно указать "Сделано с Suno". Также можно смело использовать созданные песни в своих видео.