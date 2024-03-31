Suno AI создает тексты для песен и воспроизводит музыку и вокал.

Suno AI - нейросеть, созданная компанией EleutherAI. С её помощью можно создавать музыкальные композиции и произведения в разных стилях и на разных языках. На главной странице доступна библиотека песен других пользователей. На бесплатном тарифе можно создавать до 10 песен в день.

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Особенности и возможности:

Длительность песни до 2-х минут. Создает песни по заданному описанию. Генерация вокала по заданному тексту. Поддержка множества языков.

За один раз генерируется два варианта песни. Готовые песни можно скачать, а для размещения в социальных сетях нужно указать "Сделано с Suno". Также можно смело использовать созданные песни в своих видео.