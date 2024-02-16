Компания N-One представила ноутбук Nbook Air с двумя экранами, весом 1.9 кг, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без видеокарты и с процессором intel n100.

Компания N-One представила Nbook Air — новый ноутбук с двумя экранами, который уже можно приобрести. У ноутбука два экрана с разрешением 2256 х 1504, а диагональ экрана по 13,5 дюймов каждый, но из-за двух экранов ноутбук потерял физическую клавиатуру. Компания рекомендует использовать внешнюю клавиатуру с дополнительной мышкой, что не совсем правильно потому, что ноутбук позиционируется как полноценное портативное устройство.

Вес ноутбука составляет 1.9кг. У Nbook Air установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Но к большому сожалению ноутбук не может похвастаться выдающимися характеристиками, так как в нем установлен процессор intel n100, который имеет всего 4 вычислительных ядра с частотой до 3,4 ГГц. У ноутбука нет дискретной видеокарты, что и так очевидно. Аккумулятор имеет емкость 69,3 69,3 Втч. Есть поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Качество фронтальной камеры оставляет желать лучшего потому, что разрешение всего 1 Мп. Имеется порты USB Type C и jack. Ноутбук доставляется из Китая поэтому, предполагаемое время доставки 20-30 дней.