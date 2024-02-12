Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Сообщается, что Qualcomm запросила у Samsung и TSMC образцы 2-нм чипов
Слухи предполагают, что Snapdragon 8 Gen 5 может использовать двойной литейный процесс, поскольку Qualcomm стремится получить заказы от Samsung и TSMC. Разработка прототипа может занять от 6 до 12 месяцев, и Qualcomm уже запросила 2-нм образцы для оценки. Производительность и повышение производительности являются ключевыми факторами в контрольном списке компании на данном этапе.

реклама


Snapdragon 8 Gen 4 будет производиться исключительно по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, но его преемник, Snapdragon 8 Gen 5, может перейти на двойной литейный подход, поскольку Qualcomm, как сообщается, надеется получить заказы как от Samsung, так и от тайваньского производителя полупроводников. Производитель чипсетов из Сан-Диего, очевидно, попросил обе компании предоставить 2-нм образцы, которые можно будет оценить дальше. Разработка прототипа чипсета занимает от 6 до 12 месяцев, поэтому Qualcomm, как сообщается, ранее заказала 2-нм образцы. Несмотря на то, что запуск 2-нм чипсета компании, предположительно, состоится через год, Qualcomm, как сообщается, хочет получить преимущество, поскольку стремится обеспечить как Samsung, так и TSMC в качестве возможных партнеров по литейному производству. По данным ETNews, производительность и повышение производительности находятся на первом месте в контрольном списке Qualcomm, и в настоящее время находится стадия разработки прототипа чипсета. Этот этап помогает компаниям определить, какую технологию можно использовать для массового производства, и его обычно называют «многопроектной пластиной (MPW)», когда создается несколько прототипов на одной пластине.

реклама

Если предположить, что Qualcomm успешно заручится поддержкой Samsung и TSMC для массового производства Snapdragon 8 Gen 5, вполне вероятно, что 2-нм технология корейского гиганта будет использоваться исключительно для серии Galaxy S26, при этом SoC будет носить название «Snapdragon 8 Gen 5 для Galaxy».  Что касается 2-нм узла TSMC, то он, скорее всего, будет использоваться любым другим брендом смартфонов.Что касается того, почему Qualcomm, как сообщается, приняла стратегию двойного поставщика для Snapdragon 8 Gen 5, по слухам, компания использовала ее для Snapdragon 8 Gen 4, но Samsung не удалось получить какие-либо 3-нм заказы  из-за низкой доходности. Привлечение Samsung и TSMC в качестве партнеров-производителей должно помочь Qualcomm снизить стоимость своих чипсетов, поскольку цена на ее флагманские чипы медленно растет, вынуждая партнеров по производству смартфонов либо повышать цены на свою продукцию, либо жертвовать своей прибылью. В качестве альтернативы эти партнеры могут объединиться с MediaTek, которая обеспечивает здоровую конкуренцию на рынке флагманских чипсетов со своим Dimensity 9300 и, как говорят, продолжит этот импульс с Dimensity 9400, чего Qualcomm не может себе позволить.

По оценкам, каждый Snapdragon 8 Gen 3 стоит для партнёров Qualcomm $200, при этом руководитель компании намекает, что Snapdragon 8 Gen 4 будет ещё дороже из-за перехода на кастомные ядра Oryon. Поскольку одной из ловушек использования передового производственного процесса являются высокие затраты, у Qualcomm есть достойная возможность объединить обоих полупроводниковых гигантов, но все зависит от того, удовлетворены ли они 2-нм образцами.

#samsung #qualcomm
Источник: wccf.tech
+
Написать комментарий (0)
Обновление Samsung Magician до версии 8.0.1 устраняет серьёзную уязвимость
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
6
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
13
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
10
Рекламируемая на веб-сайте Apple функция EyeSight в реальности работает намного хуже
4
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
+
В коде Android 14 для Pixel нашли функцию автоматического регулирования чувствительности экрана
+

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
3
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
82
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
104
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
5
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
9

Сейчас обсуждают

Serezhka
19:09
Она стала внедрять их не туда. В ноутах, возможно, это хороший ход, но вот в настолках - бесполезно и только добавляет проблем.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Serezhka
19:08
Так у них там своя ЛГБТ-тусовка, три Зэ - Зистакс, Зеро, Зелот, а ещё у них на подпевках Бублик, который по слухам раньше был Фениксом - самым знатным упоротым екселистом данного сайта.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Смирнов Колян
19:07
Только одна причина разочарования, Intel выбрала неверный путь со своими недоядрами.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Чувак
19:06
> Это techspot, сайт канала amd unboxed Поправил.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Serezhka
19:05
7800х3д классно выглядит за свою цену, почти не уступая 13700к в разгоне до 5,8ГГц, при этом с памятью работает очень убого, почти в 2 раза проигрывая конкуренту, а сравнивать 8-ядерный 12900к с 16-яд...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Максим Ширшов
19:02
Из серии - мешает 3-я нога, запихай ее в жопу, что у вас кретинов за проблемы с 3-й ногой ))))
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
22870
19:02
Хозяйке на заметку. КНР в разработке видеокарт не стартовал с нуля, о чем пишут многие бохверы. У них длинный-длинный путь, который начался от Trident, перемежался с Imagination, Rendition, S3, SiS и ...
Производительность видеокарт Moore Threads S80 и S70 многократно выросла благодаря новым драйверам
rackshazz
19:00
Не прошло и тридцати лет
В Windows 11 будет добавлена функция Sudo, аналогичная функциональности Linux
Алексей Дрёмин
19:00
Лишь бы не работать🤡
Майнинг биткоинов: добытчики криптовалюты переезжают в Эфиопию
Storage
18:57
Есть, но старые, интел 12900к и ryzen 5950x, амд лучше во всём. А сейчас АМ5 ещё больше превосходит 1700. 7800x3d самый быстртый игровой процессор, это объективный факт. А так как моя рабочая OS - Li...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем