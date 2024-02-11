AMD продолжает работу над поддержкой архитектуры Zen 5 в Linux, добавив поддержку для будущего компилятора GCC 14. Также были упомянуты возможности этой архитектуры, включая новые инструкции AVX-512 VP2INTERSECT и MOVDIRI/MOVDIR64B, которые улучшат производительность и эффективность кода.

AMD только что опубликовала новые «плюшки» Zen 5 для Linux, на этот раз добавив поддержку архитектуры для будущего компилятора GCC 14, а также упомянув возможности этой линейки. Работа AMD по внедрению Zen 5 в Linux продолжается.

Phoronix сообщает, что после долгого ожидания AMD решила проснуться и обеспечить поддержку Zen 5 для нового компилятора GCC, поскольку конкуренты, такие как Intel, уже отказались от поддержки архитектур, выпуск которых запланирован на несколько лет вперед. Это такой «AMD» шаг по внедрению поддержки Zen 5 так поздно, но сложно жаловаться, поскольку она наконец-то появилась. Интересно, что в новых патчах раскрыты инструкции по поддержке новой архитектуры, и, судя по всему, есть несколько замечательных дополнений. Ниже приведены возможности Zen 5 ISA.

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Что ж, этот новый список действительно содержит некоторые новые дополнения, включая AVX-512 VP2INTERSECT, а также MOVDIRI и MOVDIR64B. Хотя имена могут показаться немного сложными для интерпретации, в целом новые инструкции улучшат приложения процессора в области криптографии и сжатия данных, поскольку они, как правило, имеют дело с областью «данных». Более того, мы увидим AVX-VNNI и в Zen 5, что является весьма существенным дополнением, поскольку потенциально может привести к повышению производительности в рабочих нагрузках глубокого обучения.

И более того, поддержка Zen 5 в компиляторе GCC говорит о том, что пользователи действительно находятся на том этапе, когда команда AMD представит свои процессоры следующего поколения, и на этот раз разработчики проделали огромную работу по поддержанию поддержки будущей архитектуры на Linux.