Американское агентство J.D. Power представило результаты 35-го ежегодного рейтинга Vehicle Dependability Study, где лидером стала японская компания Toyota с девятью самыми надежными моделями. Среди них - Toyota Corolla, Camry, 4Runner, Tundra и Tacoma, а также Lexus IS, ES, NX и RX.

Американское агентство J.D. Power обнародовало результаты своего 35-го ежегодного рейтинга надежности автомобилей - Vehicle Dependability Study (VDS). Как и ожидалось, лидером стала японская компания Toyota. Вместе со своим дочерним брендом Lexus, Toyota представила девять своих моделей как самых надежных в своих категориях, среди которых Toyota Corolla, Camry, 4Runner, Tundra, и Tacoma. Lexus IS, ES, NX, и RX также оказались в числе самых надежных автомобилей.

В категории спортивных автомобилей лидирует Porsche 718 Cayman, а BMW X1 и BMW X6 получили статус самых надежных кроссоверов.Рейтинг VDS составляется на основе опроса более 28 000 автовладельцев, которые используют свои автомобили в среднем в течение 3,5 лет. Опрос включает вопросы о проблемах с автомобилем и частоте их возникновения.

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Несмотря на то, что Toyota лидирует в рейтинге, другие бренды также имеют высокие показатели. Например, Honda, Mazda, Subaru, и Hyundai также входят в число лучших.На основе данных VDS, эксперты предполагают, что надежность автомобиля является ключевым фактором при выборе следующего автомобиля. А для потребителей, которые ищут надежный автомобиль, рейтинг VDS может стать важным инструментом для принятия решения.