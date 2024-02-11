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Аскар_Техник
Графический процессор NVIDIA RTX 2000 Ada предназначен для рабочих станций начального уровня
NVIDIA разрабатывает новый графический процессор RTX 2000 Ada для рабочих станций начального уровня и малогабаритных форм-факторов. Ожидается, что TDP процессора составит менее 75 Вт. Графический процессор будет выпускаться в двух вариантах, один из которых имеет маркировку «E» и ожидается в ценовой категории от $1999.

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NVIDIA готовит новый графический процессор для рабочих станций начального уровня и малого форм-фактора, RTX 2000 Ada, который, скорее всего, будет иметь TDP менее 75 Вт. Графический процессор NVIDIA RTX 2000 Ada разработан для рабочих станций начального уровня и малых форм-факторов.

Информация взята из различных списков розничных продавцов, полученных Videocardz, и похоже, что NVIDIA может запустить два разных варианта с лейблом RTX 2000 Ada, причем один из них будет иметь маркировку «E». Хотя мы не видели этот конкретный SKU на «официальной» веб-странице NVIDIA, похоже, что RTX 2000 ADA действительно ориентирована на сегмент рабочих станций начального уровня, а ее ожидаемая цена варьируется в зависимости от выбранного варианта.

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Сообщается, что модель NVIDIA RTX 2000 ADA «E», как ожидается, будет продаваться в ценовом диапазоне от 500 до 630 долларов, тогда как оригинальная модель, скорее всего, будет стоить 600-650 долларов. Причина разницы в цене пока не раскрыта; однако говорят, что мы можем увидеть несоответствие в спецификациях, и поскольку модели «E» специально предназначены для корпоративного использования, более низкая цена здесь имеет смысл.

Что касается технических характеристик, то, как сообщается, графический процессор NVIDIA RTX 2000 ADA будет иметь 8 ГБ встроенной памяти GDDR6, а также интерфейс PCIe 4.0 x 16. Другие подробности еще не появились, но мы ожидаем, что они будут раскрыты в ближайшее время, учитывая, что ритейлер уже разместил SKU. Еще один интересный факт заключается в том, что RTX 2000 ADA будет иметь аналогичную систему охлаждения, которую мы видели на RTX 4000 SFF, и это, вероятно, связано с тем, что графический процессор использует более низкий TDP, предположительно где-то около 70 Вт, аналогично тому, что мы видели с RTX 2000 ADA. RTX 4000 SFF.

Что касается даты выпуска, ожидается, что запуск графического процессора состоится на следующей неделе, когда мы также увидим дополнительную информацию о нем.

#nvida
Источник: wccf.tech
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