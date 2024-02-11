Новая модель предназначена для создания креативного дизайна освещения на потолке или стене с гибкими разъемами и трековым освещением и будет доступна в Европе и, возможно, в США в апреле 2022 года.

Компания Signify (ранее известная как Philips Lighting N) выпустила новый аксессуар для интеллектуального освещения Philips Hue в Великобритании и ЕС. Ожидается, что продукт также поступит в США в апреле этого года. Это изделие позволяет создать креативный дизайн освещения на потолке или стене. В настоящее время покупатели могут приобрести продукт только напрямую у бренда через его интернет-магазин.

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Новые разъемы для интеллектуального трекового освещения Philips Hue Perifo поступили в продажу в Европе. Гибкий разъем был представлен вместе с рядом других продуктов для умного дома в начале этого года . Трековую систему освещения Perifo можно настраивать, используя различную длину направляющих, типы светильников и разъемы, подходящие к нужной стене или потолку. Доступный в черно-белом цвете этот гибкий аксессуар позволяет создавать различные формы с помощью трекового освещения; исторически были доступны только прямые и угловые разъемы, а это означало, что дизайн был ограниченным и более квадратным.

Страницы продукта с разъемом Perifo T также появились на веб-сайтах Philips Hue в европейских странах. Аксессуар позволяет объединять треки в трех направлениях и, как ожидается, будет запущен где-то в первом квартале. На момент написания продукт можно приобрести только непосредственно у компании в ее интернет-магазине. Когда он поступит в продажу, Perifo T Connector будет продаваться по цене 39,99 евро / 34,99 фунтов стерлингов. Новые формы разъемов должны появиться в Северной Америке в апреле этого года по цене около 34,99 долларов США.

Также компания Signify недавно выпустила обновление 5.10.0 для приложения Philips Hue.