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Аскар_Техник
Vivo Y200e 5G скоро будет выпущен в Индии как бюджетный Android-смартфон класса 5G
Vivo Y200e 5G, обновленная и более доступная версия смартфона Vivo Y200, находится в разработке и скоро будет предложена по более низкой цене по сравнению с оригинальным Y200.

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Vivo Y200e 5G скоро будет выпущен в Индии как бюджетный Android-смартфонY200. Его предшественник, Vivo Y200 — один из самых дешевых смартфонов 5G с задней кольцевой вспышкой Vivo Aura Light на рынке.

Теперь предполагается, что появится новый вариант, который, исходя из того, что известно об устройстве, станет еще более дешевой альтернативой. Y200 — один из тех смартфонов Vivo , который на первый взгляд почти похож на Samsung Galaxy S24 … Но самая нижняя «линза» в его выступе камеры на светофоре на самом деле представляет собой светодиодное кольцо, действующее как вспышка. В настоящее время он продается на Amazon.in за 21 999 индийских рупий (~ 265 долларов США) с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, однако для тех, кто хочет потратить еще меньше, вскоре может появиться Y200e 5G. Сообщается, что он был одобрен для продажи Бюро индийских стандартов (BIS) как Vivo V2336 , а Bluetooth Special Interest Group (SIG) подтвердил , что это Y200e.

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Поэтому будет интересно посмотреть, какими преимуществами Y200 пожертвует Vivo, чтобы сформировать свой новый вариант E. Они могут включать в себя тонкий корпус с плоскими краями , в который помещается аккумулятор емкостью 4800 мАч; основная камера на 64 МП для использования с Aura Light (не говоря уже о самом Light) и 6,67-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой 120 Гц и даже небольшим подбородком. Опять же, похоже, что его оригинальная SoC находится под вопросом, поскольку Y200e одобрен для использования только Bluetooth 5.0 , а не стандарта 5.1, на который  способна платформа Snapdragon 4 Gen 1 Y200.

#vivo
Источник: notebookcheck.net
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