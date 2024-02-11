Honor Magic6 Pro, доступный теперь для заказа у импортного дилера, предлагает высокую производительность благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Модель оснащена впечатляющими специальными камерами и поддерживает быструю беспроводную зарядку.

Honor Magic6 Pro теперь можно заказать у импортного дилера. Модель имеет быстрый SoC и впечатляющие специальные камеры. Также возможна высокопроизводительная беспроводная зарядка. TradingShenzhen теперь предлагает Honor Magic6 Pro в трех вариантах хранения. Базовая модель с 1,2 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит чуть менее 965 долларов . Это китайская версия, хотя, по словам производителя, сервис Google Play и Play Store можно использовать без проблем.

Однако клиенты должны знать о потенциально длительных сроках доставки, особенно в связи с китайским Новым годом. Обеспечение соблюдения гарантийных прав также является сложной темой. Короче говоря, к прямому импорту следует отнестись внимательно, тем более, что глобальный релиз Honor Magic6 Pro может состояться уже совсем скоро.

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Honor Magic6 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что обещает высокую производительность. 6,8-дюймовый экран изогнут по краям и имеет разрешение 2800 x 1280. Частоту обновления можно динамически регулировать в диапазоне от 1 до 120 Гц, что позволяет отображать игры особенно плавно и одновременно экономить время автономной работы при отображении полуигровых изображений. Аккумулятор емкостью 5600 мАч можно заряжать в обычном режиме до 80 Вт, а беспроводная зарядка на 66 Вт все еще возможна. Широкоугольная камера имеет разрешение 50 МП, гибкую диафрагму и оптическую стабилизацию изображения. Также установлены телеобъектив на 180 МП и сверхширокоугольная камера на 50 МП.