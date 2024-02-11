Tecno Pova 6 Pro - новый смартфон от компании Tecno, который планируется представить на Mobile World Congress 2024 в Барселоне.

Компания Tecno планирует представить свой новый смартфон Pova 6 Pro на выставке Mobile World Congress (MWC), которая состоится в 2024 году в Барселоне.

Pova 5 Pro был представлен в прошлом году и стал одним из самых популярных смартфонов от Tecno. Он получил положительные отзывы за свою высокую производительность и быструю зарядку. Ожидается, что Pova 6 Pro будет оснащен 12 гигабайтами оперативной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, смартфон может получить новую технологию зарядки, которая позволит быстрее и эффективнее заряжать устройство. Также возможно, что на задней панели смартфона будет установлена дополнительная камера для улучшения качества фотографий.

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Помимо Pova 6 Pro, на выставке будут представлены и другие новинки от Tecno, включая новые модели смартфонов, планшетов и других устройств. Посетители выставки смогут ознакомиться с новыми технологиями и решениями от Tecno и других производителей, а также обсудить перспективы развития технологий в ближайшем будущем.