Китайский технологический гигант Huawei может выпустить свою гарнитуру смешанной реальности под названием Huawei Vision, которая будет конкурировать с гарнитурой Apple Vision Pro. Ожидается, что Huawei Vision будет легче и дешевле, чем гарнитура Apple, но уступит в производительности.

Независимые источники утверждают, что китайский технологический гигант Huawei планирует выпустить свою гарнитуру смешанной реальности под названием Huawei Vision. Предполагается, что эта гарнитура будет конкурировать с продуктом Apple - гарнитурой смешанной реальности Apple Vision Pro. Говорят, что Huawei Vision и Apple Vision Pro будут иметь некоторые общие черты, но при этом Huawei Vision будет значительно легче и дешевле своего конкурента.

Однако стоит отметить, что Huawei не может конкурировать с Apple в области производительности, так как чип собственной разработки может уступать паре чипов M2 и R1, используемых в Apple Vision Pro. По словам бывшего директора по маркетингу компании Meizu, Ли Нань, гарнитура смешанной реальности Huawei Vision весит всего 350 г, что значительно меньше веса гарнитуры Apple Vision Pro, который составляет 600 г. Кроме того, Huawei Vision будет оснащена панелями Sony micro-OLED 4K, что может обеспечить более качественное изображение по сравнению с другими гарнитурами смешанной реальности.