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Аскар_Техник
Фил Спенсер заверил сотрудников: Xbox продолжит выпускать консоли
Бизнес-обновление, в рамках которого будут раскрыты планы на будущее, ожидается на следующей неделе. Слухи о выпуске двух моделей Xbox следующего поколения могут оказаться правдой, но пока что информация остается неопределенной. Спенсер подчеркнул, что проекты Xbox, такие как Halo, Gears of War и Starfield, не планируются к выпуску на конкурирующих платформах.

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Глава Xbox Фил Спенсер подтвердил на внутреннем собрании, что компания Microsoft продолжит выпуск игровых консолей Xbox, несмотря на предыдущие слухи о возможном прекращении выпуска. Он также уточнил, что в рамках бизнес-обновлений, которые запланированы на следующую неделю, будут оглашены детали о будущем развитии бренда Xbox. Тем не менее, он не сказал, как это повлияет на эксклюзивные проекты Xbox, которые, по слухам, могут быть выпущены на конкурирующих игровых платформах.

Ранее появились слухи о планах выпуска двух версий Xbox следующего поколения: традиционной домашней консоли и мобильной версии с док-станцией. Однако насколько эти слухи соответствуют действительности, пока что неизвестно.Фил Спенсер также подчеркнул, что не планируется выпуск таких проектов Xbox, как Halo, Gears of War или Starfield на конкурирующих площадках. Вместо этого, они останутся эксклюзивными для консолей Xbox.

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Несмотря на то, что информация о предстоящих изменениях в стратегии Xbox остается неопределенной, Фил Спенсер заверил сотрудников, что они могут рассчитывать на поддержку со стороны руководства компании.

#xbox
Источник: wccftech.com
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