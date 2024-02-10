Японский производитель Sycom предложил инновационное решение для своих видеокарт GeForce RTX 4080 Super. Они используют вентиляторы Noctua для охлаждения GPU, что повышает эффективность рассеивания тепла. Эта система уже используется в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Для новой модели RTX 40 Super компания Sycom заменила стандартную систему охлаждения на Noctua и испарительную камеру. Это делается для повышения стабильности работы на “энергоемких” графических процессорах. Также Sycom объявила о сотрудничестве с разработчиком игр Some Affinity для создания игры под названием EXODUS.

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