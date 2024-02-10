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Японский производитель видеокарт Sycom анонсировал инновационное решение для охлаждения своих GeForce RTX 4080 Super, используя культовые 120-миллиметровые вентиляторы Noctua. Sycom успешно интегрировала вентиляторы Noctua в свои системы охлаждения, что позволяет применять их как универсальное и гибридное решение для охлаждения производительных графических процессоров. Новые системы охлаждения уже использовались в моделях GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti, а теперь компания применяет его и в новой версии RTX 40 Super SKU. Для этого компания заменила стандартную испарительную камеру графического процессора на систему охлаждения на основе вентиляторов Noctua, что, по ее мнению, должно повысить эффективность рассеивания тепла и обеспечить более стабильную работу на “энергоемких” GPU. Кроме того, компания Sycom сообщила о своем намерении сотрудничать с AAA-разработчиком научно-фантастических ролевых игр Some Affinity для разработки игры под названием EXODUS. Это сотрудничество позволит обеим компаниям предложить игрокам новый и захватывающий опыт в игровом мире.