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Аскар_Техник
iGPU AMD Radeon 780M на процессоре Ryzen 8700G, разогнанный до 3300 МГц
AMD Ryzen 8000G оснащен самым быстрым интегрированным графическим процессором (iGPU) на планете - AMD Radeon 780M. Благодаря ручному разгону удалось повысить его производительность более чем на 60%.

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AMD Ryzen 8000G - это новейшее поколение процессоров от AMD, которые оснащены инновационным интегрированным графическим процессором AMD Radeon 780M. Этот iGPU является самым быстрым на планете и обеспечивает высочайшую графическую производительность на настольных ПК. Благодаря ручной настройке и разгону, SkatterBencher удалось повысить производительность графического процессора RDNA 3 до более чем 60%, что является невероятным достижением в мире технологий. Ручное изменение настроек позволило достичь впечатляющей частоты графического процессора в 3300 МГц, что значительно превышает заводские настройки. Однако, такой прирост производительности требует значительного увеличения потребления мощности, в данном случае до 177 Вт. AMD Radeon 780M - это не абсолютно новое графическое решение. Оно было представлено на рынке еще в прошлом году, дебютировав на ноутбуках Phoenix “Ryzen 7040”. Однако, с появлением ноутбуков Hawk Point “Ryzen 8040”, iGPU был обновлен и улучшен. Настольные компьютеры с AMD Ryzen 8000G также используют это графическое решение, что делает его еще более доступным для пользователей.

#amd #ryzen 8000g
Источник: wccf.tech
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