В 2024 году на рынке появился новый процессор Nvidia Grace Hopper GH200, предназначенный для использования в дата-центрах, суперкомпьютерах и системах искусственного интеллекта.

В 2024 году стали доступны результаты тестирования нового процессора от Nvidia - Grace Hopper GH200, созданного специально для работы в дата-центрах, суперкомпьютерах и в системах искусственного интеллекта. Исходя из полученных данных, этот процессор способен составить конкуренцию продуктам от компаний AMD и Intel, представленным в том же сегменте.

Ресурс Phoronix провел сравнение базовой версии GH200 – одного процессорного кристалла с 72 ядрами Arm. Также существует и более мощная версия – суперчип “Grace Hopper”, который включает в себя два таких кристалла. Кроме этого, данный продукт от Nvidia имеет 96 Гигабайт оперативной памяти HBM третьего поколения и графический процессор марки H200 от Nvidia.

реклама

Основываясь на предоставленных данных, можно сделать вывод, что компания Nvidia смогла создать действительно мощный процессор для профессионального использования. Впрочем, чтобы убедиться в этом окончательно, стоит дождаться официальных заявлений от самой компании, а также проведения дополнительных тестирований.