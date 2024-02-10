Статья обсуждает развитие индустрии искусственного интеллекта и влияние различных технологических компаний, включая TSMC, SK Hynix, NVIDIA и Samsung. Основное внимание уделяется разработке продуктов нового поколения и использованию технологии HBM4 в графических процессорах.

В последние годы индустрия искусственного интеллекта активно развивается и привлекает все больше крупных технологических компаний, таких как TSMC, SK hynix, NVIDIA и Samsung Electronics. TSMC является лидером в производстве полупроводников, в то время как SK hynix специализируется на поставках HBM. Эти две компании образовали прогрессивный альянс для совместной разработки продуктов нового поколения, что может привести к усилению их позиций на рынке.

Одним из ключевых направлений развития является разработка новых графических процессоров с использованием технологии HBM4. Предполагается, что эти процессоры будут использоваться в видеокартах NVIDIA следующего поколения. Для этого TSMC и SK hynix планируют ускорить разработку и производство HBM4 и использовать его в своих продуктах.

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Однако, стоит отметить, что на рынке также присутствует компания Samsung Electronics, которая также активно развивает свои технологии и может составить конкуренцию TSMC и SK hynix. В связи с этим, возможно, что альянс TSMC и SK hynix ускорит разработку HBM4 с целью опередить конкурентов и сохранить свою долю на рынке.