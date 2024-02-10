Обсуждаем популярность смартфонов от Apple и Samsung в 2023 году и представляем обзоры новых игровых ноутбуков Asus, включая ROG Strix Scar 18 и ROG Zephyrus G14.

В 2023 году смартфоны продолжают оставаться востребованными среди потребителей, а на рынке доминируют устройства от Apple и Samsung. В пятерку самых популярных моделей входят устройства от Apple, а именно iPhone. Samsung Galaxy A14 становится самым популярным Android-устройством. Такая ситуация прослеживается на протяжении всего года, при этом Samsung Galaxy A остается очень популярной серией смартфонов в среднем ценовом диапазоне. Этот отчет подтверждает, что пользователи по-прежнему отдают предпочтение устройствам от этих производителей, что говорит о стабильности и надежности этих брендов на рынке мобильных устройств.

Кроме того, в этом году выходят обзоры новых ноутбуков от Asus. ROG Strix Scar 18 – это игровой ноутбук, который оснащен графическим процессором RTX 4090, а также мини-светодиодным дисплеем. Обзор ROG Strix Scar 18 получил высокую оценку пользователей – 88%. Этот ноутбук является хорошим выбором для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в играх. Еще один ноутбук от Asus, который получил высокую оценку, – это ROG Zephyrus G14. Он также является игровым ноутбуком, но ориентирован на более широкую аудиторию.