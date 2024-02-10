Устройство будет обновленной версией Xiaomi 13 Ultra с теми же характеристиками экрана и скоростью зарядки. Ключевое изменение касается камеры: Xiaomi 14 Ultra получит два 50-мегапиксельных перископных модуля с 3,2х и 5-кратным оптическим зумом.

В последние дни инсайдер Йогеш Брар обнародовал некоторые технические характеристики будущего флагмана от компании Xiaomi - Xiaomi 14 Ultra. Из представленных данных видно, что новинка станет усовершенствованной версией текущего Xiaomi 13 Ultra, сохраняя при этом многие из его основных характеристик. Так, оба устройства имеют идентичный экран, а максимальная скорость зарядки останется на уровне 90 Ватт.

Тем не менее, есть несколько значительных улучшений в камере, которая будет оснащена двумя 50-мегапиксельными модулями с оптическим зумом, обеспечивающими увеличение изображения в 3,2 и 5 раз соответственно. Ранее уже сообщалось о том, что эти модули будут иметь перископную конструкцию. Кроме того, два других датчика также будут иметь разрешение 50 мегапикселей: первый будет иметь датчик оптического формата 1 дюйм для получения высококачественных изображений, а второй будет использоваться в модуле с сверхширокоугольной оптикой для съемки широких панорамных сцен.

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Емкость аккумулятора составит 5 300 мАч, что должно обеспечить длительное время работы устройства без подзарядки. Также стоит отметить, что Xiaomi 14 Ultra будет иметь степень защиты IP68 от пыли и воды, а работать устройство будет на операционной системе HyperOS.