Новый чип обещает высокую скорость работы и привлекает внимание многих поклонников техники.

Ожидание выхода нового чипа Qualcomm Snapdragon Elite X продолжает быть одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников техники. Компания Qualcomm, известная своими передовыми разработками в области мобильных процессоров, обещает удивить нас своим новым продуктом, который обещает превзойти даже Apple M3.

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Qualcomm утверждает, что Snapdragon Elite X будет не только быстрее, чем Apple M2 Max, но также и новый M3. Это заявление вызывает большой интерес и вызывает много споров. Однако, прежде чем мы сможем полностью оценить возможности этого чипа, необходимо дождаться его официального выпуска.

В последние месяцы было множество утечек информации о новом чипе Snapdragon, и уже сейчас можно сказать, что он обещает многое. В частности, новый процессор Qualcomm будет использовать ядра с архитектурой Oryon, которые пока что показывают себя с лучшей стороны. Версия чипа с TDP на 80 ватт уже превзошла Apple M2 в некоторых тестах, а это значит, что Qualcomm действительно движется в правильном направлении. Новый чип Apple ARM, представленный в октябре этого года, вызвал большой интерес среди любителей Windows on ARM.