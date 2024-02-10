В Epic Games Store бесплатно раздают две игры, включая Final Fantasy 7: Rebirth и Tomb Raider I-III Remastered. Раздача продлится до 17:00 15 февраля.

В магазине Epic Games Store доступны бесплатные игры, и одна из них стала предметом повышенного внимания в 2021 году. Период бесплатной раздачи продлится до 17:00 15 февраля. Информация была опубликована на официальной странице Epic.

В настоящее время игроки могут снова претендовать на бесплатные игры в Epic Games Store и получить две увлекательные игры. Среди них - игра Final Fantasy 7: Rebirth 2020 года, Tomb Raider I-III Remastered, а также Skull and Bones. Эти игры представляют собой высококачественные продукты для геймеров и их можно получить бесплатно до указанной даты.

Игра Final Fantasy 7: Rebirth разработана компанией Square Enix и представляет собой ремейк оригинальной Final Fantasy VII, выпущенной в 1997 году.

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Игра Tomb Raider I-III Remastered представляет собой обновленную версию знаменитой серии игр о Ларе Крофт. Эти три игры являются отличным выбором для любителей приключенческих историй и головоломок.

Кроме того, в Epic Games Store доступна игра Skull and Bones - многопользовательская игра в жанре экшн, которая обещает захватывающий и увлекательный игровой процесс.