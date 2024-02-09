В России разработаны и внедрены уникальные автокраны для работы с радиоактивными материалами. Техника произведена на Галичском автокрановом заводе, имеет грузоподъемность 50 тонн и длину стрелы 25 метров.

В России разработали и успешно внедрили уникальные автокраны, предназначенные для работы с радиоактивными материалами. Две единицы спецтехники были изготовлены на Галичском автокрановом заводе и полностью соответствуют всем требованиям безопасности. Максимальная грузоподъемность такого автокрана составляет 50 тонн, а длина его стрелы достигает 25 метров. Благодаря полному импортозамещению основных узлов крановой установки, техника обладает повышенной надежностью и долговечностью.

Одной из особенностей новых автокранов является наличие двух тормозов на каждой лебедке механизма подъема. Это обеспечивает дополнительную безопасность при работе с грузом. Кроме того, краны оборудованы специальными регистраторами, которые фиксируют все параметры работы техники. В случае возникновения непредвиденной ситуации, система автоматически отключает механизм подъема или весь кран, что предотвращает возможные аварии.

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Новая техника уже отправлена в Северск, Томской области, где она будет использоваться для погрузочно-разгрузочных работ с радиоактивными веществами. В ближайшее время планируется приемка автокранов в эксплуатацию. Внедрение таких уникальных автокранов является важным шагом на пути к обеспечению безопасности на объектах, где работают с радиоактивными материалами.