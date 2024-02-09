Российские торговые сети принимают предварительные заказы на новую гарнитуру Apple Vision Pro с доставкой в марте. Стоимость варьируется от 564 тыс. до 749 тыс. руб. в зависимости от объема памяти.

Российские торговые сети объявили о начале приема предварительных заказов на новую гарнитуру смешанной реальности от Apple - Vision Pro.

Например, на сайте сети restore: стоимость модели с 256 ГБ памяти составляет 659,99 тысяч рублей, на версию с 512 ГБ - за 699,99 тысяч, и на 1 ТБ - за 749,99 тысяч. С 10 февраля все желающие смогут протестировать устройство в четырех флагманских магазинах сети в Москве. В ближайшее время начнем уведомлять клиентов о поступлении новинки.

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Цены на старте продаж в интернет-магазине МегаФона на Apple Vision Pro начинаются от 564 990 рублей за устройство с 256 Гб памяти, 614 990 руб. за 512 Гб, 654 990 руб. за 1 Тб.

Тем временем, сеть «М.Видео-Эльдорадо» предлагает аналогичную ценовую политику - на Apple Vision Pro - стоимость варьируется от 659,99 до 749,99 тысяч рублей в зависимости от объема памяти. Поставку обещают осуществить в марте после обязательной сертификации устройства.

Компания МТС также объявила о приеме предзаказов на гарнитуру, предлагая доставку в течение двух недель после оформления заказа.

Гарнитура Apple Vision Pro оснащена двумя экранами с общим разрешением 8K и яркостью до 3000 нит, что обеспечивает максимально реалистичное изображение.