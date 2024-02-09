Samsung анонсировал выход двух новых смартфонов - Galaxy A55 и Galaxy A35. A55 имеет водозащиту IP67 и 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, а также 4 основные камеры. Оба смартфона ожидаются в различных цветовых вариантах и будут представлены официально в ближайшее время.

Новейшие смартфоны Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 были представлены на качественных изображениях, опубликованных известным инсайдером Эваном Блэссом. Официальные презентации этих устройств ожидаются в ближайшее время, но уже сейчас можно сказать, что они будут представлены в различных цветовых вариантах. Samsung Galaxy A55, как ожидается, будет оснащен водозащитой IP67, что является ключевой особенностью для смартфонов среднего класса. Это подчеркивается на одном из представленных изображений, где устройство изображено в действии, демонстрируя его водонепроницаемость. Galaxy A55 будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением, что обеспечит пользователям яркие и насыщенные цвета, а также комфортное использование. Кроме того, этот смартфон будет оснащен процессором Samsung SoC Exynos 1280, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. С точки зрения камер, Samsung Galaxy A55 получит четыре основных камеры, включая основной сенсор на 64 МП, широкоугольный объектив на 8 МП и два датчика по 2 МП для макросъемки и глубины. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 МП. Что касается Samsung Galaxy A35, то его характеристики также будут впечатляющими.





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