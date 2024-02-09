Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Новейшие Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 позируют на качественных рендерах от надежного источника
Samsung анонсировал выход двух новых смартфонов - Galaxy A55 и Galaxy A35. A55 имеет водозащиту IP67 и 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, а также 4 основные камеры. Оба смартфона ожидаются в различных цветовых вариантах и будут представлены официально в ближайшее время.

реклама

Новейшие смартфоны Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 были представлены на качественных изображениях, опубликованных известным инсайдером Эваном Блэссом. Официальные презентации этих устройств ожидаются в ближайшее время, но уже сейчас можно сказать, что они будут представлены в различных цветовых вариантах. Samsung Galaxy A55, как ожидается, будет оснащен водозащитой IP67, что является ключевой особенностью для смартфонов среднего класса. Это подчеркивается на одном из представленных изображений, где устройство изображено в действии, демонстрируя его водонепроницаемость. Galaxy A55 будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением, что обеспечит пользователям яркие и насыщенные цвета, а также комфортное использование. Кроме того, этот смартфон будет оснащен процессором Samsung SoC Exynos 1280, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. С точки зрения камер, Samsung Galaxy A55 получит четыре основных камеры, включая основной сенсор на 64 МП, широкоугольный объектив на 8 МП и два датчика по 2 МП для макросъемки и глубины. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 МП. Что касается Samsung Galaxy A35, то его характеристики также будут впечатляющими.


реклама


#galaxy
Источник: ixbt.com
1
Показать комментарии (1)
Samsung Galaxy A55 5G с чипсетом Exynos 1480 SoC прошел сертификацию Индонезии NBTC и MIIT
В сети появились фотографии смартфона Samsung Galaxy A55
Проблему тусклого экрана Samsung Galaxy S24 исправит новая функция Vividness
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
5
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
6
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
2
HISENSE занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров в 2023 году
2
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
5
ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
3
Марсоход Perseverance сделал последнюю фотографию вышедшего из строя марсианского вертолета
+
Геймеры переходят на ноутбуки, а майнеры распродают Radeon RX 5700: рынок видеокарт в январе 2024г
9
Samsung встроила в свой 86-дюймовый экран под управлением Android 500-вольтовый конденсатор
2
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
1
На базе самолёта Су-75 Checkmate будет разработан новый истребитель
1
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
Samsung Galaxy A55 5G с чипсетом Exynos 1480 SoC прошел сертификацию Индонезии NBTC и MIIT
+
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
2
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
1
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
YouTube блогер взломал BitLocker менее чем за минуту с помощью Raspberry Pi Pico
+
Китайский ВПК представил самый компактный ракетный комплекс QN-202
+

Популярные статьи

Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
6
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
15
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
24
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
13
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
185
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
12
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
8
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
21
Почему Тайвань так значим для США
2
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1

Сейчас обсуждают

Alex-Eugene Smith
16:13
😂👍С портретом хорошая задумка!
Американские военные сообщили про обстрел хуситами двух западных торговых кораблей
Антон Соловьёв
16:13
А заряжать айфон микроволнами станет ещё легче
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
Илья Казанцев
16:13
И хороший человек.
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
Илья Киров
16:10
Соот-но именно так и решил делать. (выше написано) Но... не помогло. От слова "Совсем".
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Елисей Карачев
16:03
Еще гоночная игра Insane, Корсары город потерянных кораблей, enclave, warhammer dark crusade, X tension
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
coth
16:01
Это конечно очень сложно принять, но самом деле уже наоборот. И Фольксвагену придётся очень сложно, если ЕС введёт санкции в отношении BYD и китайского автопрома в целом. По BYD цифра за Январь нев...
Volkswagen опередила концерн BYD и стала номером 1 в Китае
Елисей Карачев
15:58
Это было легко, на автомате, набрал нужную скорость, дернул ручник и машина всё сделала сама, другое дело на 360, нужно было еще доворачивать
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
Vito Vago
15:57
На 2-3 % падает производительность. Есть тесты Бороды.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
Елисей Карачев
15:53
И Ex-machina, тоже хорошая игра
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
Елисей Карачев
15:52
Будто нейронка пишет статьи
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем