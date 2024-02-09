В конце 2024 года Kia представила обновленный минивэн Carnival, который поступил в продажу в Южной Корее. Автомобиль изменился внешне, напоминая новую версию Sorento, оснащен массивной передней частью и дополнительными удобствами, такими как раздвижные боковые двери. В салоне установлены 14,6-дюймовые HD-мониторы, а грузовое пространство вмещает до 4 кубических метров при сложенных сиденьях.

В конце прошлого года в Южной Корее состоялся дебют минивэна Kia Carnival 2025. Спустя короткое время эта модель была представлена и в Соединенных Штатах. По сравнению с предыдущими версиями автомобиль значительно преобразился. Кардинальные изменения коснулись передней части машины, которая стала массивнее и придает автомобилю вид внедорожника. Kia Carnival 2025 внешне очень напоминает новую версию Sorento. Модель оснащена большой прямоугольной решеткой Kia и кубическими фарами. Вдобавок ко всему, автопроизводитель установил новые задние фонари и дополнительное оборудование, включающее в себя раздвижные боковые дверцы.Грузовое пространство автомобиля обладает вместимостью в 4 кубических метров при сложенных сидениях. Все пассажиры имеют доступ к дополнительному развлекательному пакету Connected Car Rear Cockpit. Салон оснащен несколькими 14,6-дюймовыми HD-мониторами.В передней части автомобиля появилась новая панель приборов и центральная консоль. Несмотря на то что они похожи по дизайну на предыдущие модели, их функционал значительно расширился. Одним из главных преимуществ Kia Carnival 2025 является его экономичность. Благодаря обновленным двигателям автомобиль потребляет меньше топлива, а также соответствует строгим экологическим стандартам.