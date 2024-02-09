Oppo Reno11F может составить конкуренцию Samsung Galaxy A54 благодаря своим характеристикам, включая степень пыле- и влагозащиты, производительность процессора, объем оперативной памяти, емкость аккумулятора и скорость зарядки.

На рынке представлено не так много моделей среднего класса смартфонов с отличной пылевой и водяной защитой, и одной из самых известных является Samsung Galaxy A54. Однако, представленный недавно Oppo Reno11 F готов составить конкуренцию этому устройству от корейской компании, поскольку его характеристики во многом схожи.

Oppo, представляя свой новый продукт, Reno11 F, заявил о нем, как о достойном конкуренте Samsung Galaxy A54. Несмотря на то, что Reno11 не обладает такой же высокой степенью защиты от пыли и влаги, как его корейский соперник (IP67 против IP65), он все же предлагает достойную защиту для своего класса.

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В основе новинки Oppo лежит Dimensity 7050 от MediaTek, а объем оперативной памяти составляет 8 Гб. В плане емкости аккумулятора Oppo Reno11 F и Samsung Galaxy A54 равны - 5000 мАч, однако скорость зарядки нового устройства значительно выше - 67 Вт по сравнению с 25 Вт у Galaxy A54. Еще одним преимуществом Oppo Reno11 F является его 6.4-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и основной камерой на 64 мегапикселя.