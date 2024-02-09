АвтоВАЗ выпустил обновление для мультимедийных систем автомобиля Lada Vesta NG. Обновление добавляет поддержку Android Auto и CarPlay, улучшает работу камеры заднего вида и проводится по желанию клиентов в случае возникновения технических неполадок.

Один из крупнейших представителей российского автомобильного рынка, АвтоВАЗ, объявил о выпуске обновления для мультимедийных систем модели Lada Vesta NG, которое было доступно для некоторых автовладельцев.

Семейство автомобилей Lada Vesta NG в настоящее время оснащено двумя версиями мультимедийных систем, а именно EnjoY и EnjoY Vision Pro. Первая из них имеет экран диагональю 7 дюймов, а вторая - вертикальный планшет с диагональю 10.4 дюйма. Именно для EnjoY было выпущено обновление программного обеспечения. Владельцы автомобилей, обновившие ПО своих мультимедийных систем EnjoY, заметили ряд новых функций. В частности, была добавлена поддержка Android Auto и CarPlay, а также камеры заднего вида. При включении режима движения назад на экране отображаются парковочные линии, даже при отсутствии камеры.

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Дилерский центр, представляющий интересы АвтоВАЗа, подтвердил, что обновление программного обеспечения мультимедийных систем проводится по требованию клиентов, столкнувшихся с техническими неполадками. Таким образом, АвтоВАЗ продолжает активно работать над улучшением функционала мультимедийных систем своих автомобилей, стремясь обеспечить комфорт и безопасность своих клиентов.