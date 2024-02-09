Автопроизводители Toyota и Subaru объявили о прекращении продажи своих бюджетных спорткаров в Европе в связи со вступлением в силу новых стандартов безопасности.

Согласно информации от издания Motor1, автопроизводители Toyota и Subaru объявили о решении прекратить продажу своих бюджетных спорткаров, таких как Toyota GR86 и Subaru BRZ, в Европе. Эти две модели, в сущности, являются одним и тем же автомобилем, выполненным под разными брендами и с некоторыми стилистическими отличиями. Однако, продажа автомобилей не завершится немедленно, и они будут доступны для покупки в течение нескольких последующих месяцев.

Решение о прекращении продаж Toyota GR86 и Subaru BRZ в Европе было принято в связи с вступлением в силу нового закона “Общие правила безопасности”, который устанавливает строгие стандарты безопасности для всех автомобилей. Начиная с июля этого года, все автомобили, не соответствующие новым стандартам безопасности, не смогут быть зарегистрированы. Этот закон включает в себя множество новых требований к автомобилям, среди которых - обязательное наличие устройства, записывающего все важные параметры автомобиля на протяжении 5 секунд до и 0.3 секунды после аварии.

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Таким образом, популярные среди любителей спортивных автомобилей модели Toyota GR86 и Subaru BRZ покидают европейский рынок из-за ужесточения законов о безопасности. Это решение автопроизводителей подчеркивает важность обеспечения безопасности автолюбителей и усиливает контроль за качеством выпускаемых автомобилей.