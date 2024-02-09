Samsung обещает решить проблему тусклого экрана на Galaxy S24 в обновлении программного обеспечения. Информатор Ice Universe сообщает, что в новом обновлении появится функция Vividness, позволяющая пользователям регулировать яркость и насыщенность экрана.

В последние дни среди владельцев и возможных покупателей смартфонов Samsung Galaxy S24 распространяется важная информация, опубликованная проверенным информатором Ice Universe. Согласно полученным данным, производитель обещает решить проблему недостатка яркости и насыщенности экрана в следующем обновлении программного обеспечения для этой модели.

По словам Ice Universe, в меню настроек появится новая опция под названием “Vividness”, которая позволит пользователям выбрать один из трех уровней. Это значит, что те, кто недоволен тусклостью экрана своего Samsung Galaxy S24, смогут сделать его таким же ярким и насыщенным, как у моделей Galaxy S23 и S21.

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Информатор также отметил, что по умолчанию установлен текущий уровень яркости, поэтому пользователям, которые довольны тем, как экран выглядит сейчас, нет необходимости вносить изменения. Однако, если вы сдвинете ползунок на один уровень вверх, то получите цвета, аналогичные модели Galaxy S23 Ultra, а если на два уровня - яркие цвета, как у S21 Ultra.Таким образом, теперь потребители могут с уверенностью рассматривать возможность покупки Samsung Galaxy S24, поскольку проблема тусклого экрана будет решена благодаря предстоящему обновлению.