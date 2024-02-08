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Аскар_Техник
iFixit: у Apple Vision Pro не 4К-дисплеи, а ёмкость аккумулятора на 20% больше заявленного
iFixit выяснили, что разрешение экранов составляет 3660x3200 пикселей и не является 4K, хоть и превышает большинство телевизоров. С учетом малого размера экранов потеря не значительна.

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Эксперты из iFixit определили, что разрешение экрана каждого из модулей Vision Pro эквивалентно 3660 x 3200 пикселям, в то время как разрешение 4K телевизоров обычно составляет 3840 x 2160 пикселей. Несмотря на небольшую разницу, с учетом того, что экраны здесь довольно маленькие, потеря не кажется значительной. Однако, все же досадно: формально это не 4K экраны, несмотря на то, что их разрешение больше, чем у большинства телевизоров.

К слову, емкость аккумулятора в Apple Vision Pro оказалась на 20% больше, чем было заявлено официально. В одном блоке содержится три аккумуляторных элемента, условная ёмкость каждого из которых составляет по 3969 мА·ч.

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Следует также учесть, что с любого угла обзора экраны обрезаны: они просто не могут быть прямоугольными. Таким образом, общее разрешение составляет 11 437 866 пикселов на глаз, что очень близко к заявленному Apple разрешению в 23 миллиона пикселов.

#apple
Источник: ifixit.com
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